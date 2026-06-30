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        Haberler Magazin Buce Buse Kahraman evleniyor

        Buce Buse Kahraman evleniyor

        Ünlü oyuncu Buce Buse Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Buce Buse Kahraman, bir süredir birliktelik yaşadığı iş insanı sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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        Kahraman, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, Kaan Akyıldız'dan romantik bir evlilik teklifi aldığını duyurdu.

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        30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı mutluluğu "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.

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        Buce Buse Kahraman’ın bu paylaşımına Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi ünlü isimler tebrik yorumları yaptı.

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        #Buce Buse Kahraman
        #Kaan Akyıldız
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