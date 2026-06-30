Buce Buse Kahraman evleniyor
Ünlü oyuncu Buce Buse Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu
Giriş: 30 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
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Buce Buse Kahraman, bir süredir birliktelik yaşadığı iş insanı sevgilisi Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Kahraman, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, Kaan Akyıldız'dan romantik bir evlilik teklifi aldığını duyurdu.
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30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı mutluluğu "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.