        Haberler Gündem BUDO’dan sefer iptalleri açıklaması

        BUDO’dan sefer iptalleri açıklaması

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 9 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 6 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:43
        BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Fotoğraf: DHA

