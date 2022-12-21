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Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz

Etiler'de görüntülenen Buğra Gülsoy, yeni yıla ailesiyle birlikte evlerinde gireceklerini ve plan yapmadıklarını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Zaten üç senedir evde takılıyoruz. Biraz evcimeniz... Yılbaşı günleri artık sanki daha çok aileyle kutlanacak bir şeymiş gibi geliyor" dedi

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  • Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, Etiler'deydi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülsoy, yeni çıkardığı üçüncü kitabı 'Luna'ya gelen yorumlardan memnun olduğunu söyledi.
  • Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz - Magazin haberleri

    "O AMAÇLA YAZMADIM"

    Buğra Gülsoy, gazetecilerin, "Kitabınızı senaryolaştırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şimdilik böyle bir düşüncem yok. Belki ileride olabilir ama o amaçla yazmadım. Okurlar zaten okuduğu zaman kendi filmlerini kendi kafalarında çekebilirler" şeklinde yanıt verdi.
  • Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz - Magazin haberleri

    "İÇİME SİNEN BİR ŞEY OLMADI"

    Ünlü oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine, "Oyunculuk olarak şu an içime sinen bir şey olmadı" açıklamasında bulundu.
  • Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz - Magazin haberleri

    "ÜÇ SENEDİR EVDEYİZ"

    Ayrıca yeni yıla ailesiyle birlikte evlerinde gireceklerini dile getiren Gülsoy, plan yapmadıklarını da belirtti.

    Buğra Gülsoy, "Yılbaşını evde geçireceğiz. Zaten üç senedir evde takılıyoruz. Aile ortamında geçirmek daha çok hoşumuza gidiyor. Biraz evcimeniz... Yılbaşı günleri artık sanki daha çok aileyle kutlanacak bir şeymiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.
  • Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz - Magazin haberleri

    BİR OĞULLARI VAR

    Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018'de uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Nilüfer Gürbüz ile Şile'de gerçekleşen bir kır düğünüyle dünyaevine girmişti.

    Çift, ilk çocukları Cem'i 2019 yılında kucaklarına almıştı.

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