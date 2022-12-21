Buğra Gülsoy: Üç senedir evdeyiz

"ÜÇ SENEDİR EVDEYİZ"

Ayrıca yeni yıla ailesiyle birlikte evlerinde gireceklerini dile getiren Gülsoy, plan yapmadıklarını da belirtti.

Buğra Gülsoy, "Yılbaşını evde geçireceğiz. Zaten üç senedir evde takılıyoruz. Aile ortamında geçirmek daha çok hoşumuza gidiyor. Biraz evcimeniz... Yılbaşı günleri artık sanki daha çok aileyle kutlanacak bir şeymiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.