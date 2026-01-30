Buğulu göz makyajı naıl yapılır? Evde buğulu göz makyajı yapmanın püf noktaları

Göz makyajında dramatik ama sofistike bir etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri buğulu görünümdür. Bu stil, keskin çizgiler yerine yumuşak geçişlerle dikkat çeker. Ancak bu yumuşaklığı yakalamak, evde uygulama yaparken her zaman kolay olmayabilir. Doğru fırça kullanımı ve katmanlı uygulama, buğulu göz makyajının temel taşlarını oluşturur. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde buğulu göz makyajı yapmakla ilgili tüm merak edilenler ve işlem adımlarını bulabilirsiniz.

BUĞULU GÖZ MAKYAJI NEDİR?

Buğulu göz makyajı, göz çevresinde keskin çizgiler yerine yumuşak geçişlerin hâkim olduğu, bakışlara derinlik ve gizem katan bir makyaj tekniğidir. Smokey makyajla sık karıştırılsa da buğulu göz makyajı daha dağılmış, daha hafif ve daha flu bir etki yaratır. Bu stil, doğru uygulandığında dramatik ama ağır olmayan bir görünüm sunar. Günlük kullanıma uyarlanabileceği gibi, akşam ve özel davet makyajlarında da etkili bir sonuç verir.

REKLAM

BUĞULU GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Buğulu göz makyajında en önemli unsur geçiştir. Renklerin nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması gerekir. Sert çizgiler, net sınırlar ve keskin eyelinerlar bu stilin doğasına aykırıdır. Bu nedenle uygulama sırasında dağıtma ve yumuşatma adımları, renk vermekten daha kritik bir rol oynar. Bu makyaj türünde koyu renk tek başına kullanılmaz; mutlaka birden fazla tonla katmanlı bir yapı kurulur. Açık tonlar zemin oluştururken, orta ve koyu tonlar derinlik kazandırır.