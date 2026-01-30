Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Buğulu göz makyajı naıl yapılır? Evde buğulu göz makyajı yapmanın püf noktaları

        Buğulu göz makyajı naıl yapılır? Evde buğulu göz makyajı yapmanın püf noktaları

        Buğulu göz makyajı, bakışlara derinlik kazandıran en etkileyici makyaj tekniklerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğru uygulandığında gözleri daha belirgin ve çarpıcı gösteren bu stil, yanlış adımlarla yapıldığında ise ağır bir görünüme yol açabiliyor. Evde buğulu göz makyajı yaparken renk geçişleri ve dağıtma tekniği en kritik aşamalar arasında yer alır. Hangi tonların birlikte kullanılacağı ve bu görünümün nasıl dengeleneceği ise çoğu zaman merak edilir. İşte, Buğulu göz makyajı naıl yapılır? Evde buğulu göz makyajı yapmanın püf noktaları.

        Giriş: 30.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:04
        Buğulu göz makyajı naıl yapılır?
        Göz makyajında dramatik ama sofistike bir etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri buğulu görünümdür. Bu stil, keskin çizgiler yerine yumuşak geçişlerle dikkat çeker. Ancak bu yumuşaklığı yakalamak, evde uygulama yaparken her zaman kolay olmayabilir. Doğru fırça kullanımı ve katmanlı uygulama, buğulu göz makyajının temel taşlarını oluşturur. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde buğulu göz makyajı yapmakla ilgili tüm merak edilenler ve işlem adımlarını bulabilirsiniz.

        BUĞULU GÖZ MAKYAJI NEDİR?

        Buğulu göz makyajı, göz çevresinde keskin çizgiler yerine yumuşak geçişlerin hâkim olduğu, bakışlara derinlik ve gizem katan bir makyaj tekniğidir. Smokey makyajla sık karıştırılsa da buğulu göz makyajı daha dağılmış, daha hafif ve daha flu bir etki yaratır. Bu stil, doğru uygulandığında dramatik ama ağır olmayan bir görünüm sunar. Günlük kullanıma uyarlanabileceği gibi, akşam ve özel davet makyajlarında da etkili bir sonuç verir.

        BUĞULU GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

        Buğulu göz makyajında en önemli unsur geçiştir. Renklerin nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması gerekir. Sert çizgiler, net sınırlar ve keskin eyelinerlar bu stilin doğasına aykırıdır. Bu nedenle uygulama sırasında dağıtma ve yumuşatma adımları, renk vermekten daha kritik bir rol oynar. Bu makyaj türünde koyu renk tek başına kullanılmaz; mutlaka birden fazla tonla katmanlı bir yapı kurulur. Açık tonlar zemin oluştururken, orta ve koyu tonlar derinlik kazandırır.

        EVDE BUĞULU GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

        Evde buğulu göz makyajı yapmak için profesyonel paletlere gerek yoktur. Aynı renk ailesinden iki ya da üç far, yumuşak bir fırça ve iyi bir dağıtma tekniği yeterlidir. Önemli olan, ürünleri göz kapağına bastırmak yerine dağıtarak uygulamaktır.

        Ev ortamında en sık yapılan hata, koyu rengi bir anda yoğun şekilde uygulamaktır. Bu durum makyajı sert ve kontrolsüz gösterir. Bunun yerine, rengi azar azar eklemek ve her katmanı dağıtmak çok daha temiz bir sonuç verir.

        ADIM ADIM EVDE BUĞULU GÖZ MAKYAJI

        • Göz kapağını çok az miktarda kapatıcıyla eşitle.
        • İnce bir kat transparan pudra ile sabitle.
        • Bu adım, farın katlanma çizgisine dolmasını engeller.
        • Ten rengine yakın, mat bir farı tüm göz kapağına uygula.
        • Bu ton, diğer renklerin daha yumuşak dağılmasını sağlar.
        • Açık kahve, gri ya da yumuşak toprak tonunu katlanma çizgisine yerleştir.
        • Fırçayı ileri geri hareketlerle dağıtarak sert sınır bırakma.
        • Koyu rengi gözün dış köşesine odaklanarak uygula.
        • Rengi içe doğru taşırmadan, sadece dış bölgede yoğunlaştır.
        • Üst kapakta kullandığın orta ya da koyu tonu, alt kirpik diplerine çok ince şekilde uygula.
        • Keskin çizgi yerine gölge hissi yarat.
        • Siyah eyeliner şart değildir.
        • Kirpik diplerine kahverengi ya da koyu gri kalem sürüp fırçayla dağıtmak, buğulu etkiyi korur.
        • Maskarayı tek ya da iki kat uygula.
        • Kirpiklerin tek tek ayrılmış olması, göz makyajının ağırlaşmasını engeller.

        BUĞULU GÖZ MAKYAJINDA PÜF NOKTALARI

        Buğulu göz makyajının püf noktası, koyu rengin kontrolüdür. Renk ne kadar koyu olursa olsun, dağıtılmadığı sürece sert durur. Bu nedenle makyajın yarısı uygulama, yarısı dağıtmadır. Fırça seçimi de sonucu doğrudan etkiler; sert fırçalar yerine yumuşak ve yuvarlak uçlu fırçalar tercih edilmelidir.

        BUĞULU GÖZ MAKYAJI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Buğulu göz makyajı yaparken göz şekli mutlaka dikkate alınmalıdır. Küçük gözlerde çok koyu ve geniş alanlı uygulamalar gözü daha da küçük gösterebilir. Bu nedenle açık tonlarla alan açmak önemlidir. Büyük gözlerde ise koyu tonlar daha rahat kullanılabilir. Ayrıca dudak ve ten makyajının dengesi unutulmamalıdır. Buğulu göz makyajı odak noktası olduğu için dudaklar daha sade bırakılmalıdır.

