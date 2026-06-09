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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN CANLI ALTIN FİYATLARI: 9 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın alış-satış tablosu

        Bugün canlı altın fiyatları: 9 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeni haftanın ikinci gününde de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatlamaları doğrudan etkilerken vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki 9 Haziran 2026 Salı günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        1

        Güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalı seyrini sürdürürken yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda ons altının yönü, yurt içindeki altın fiyatlarında da belirleyici oluyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak edenler ise güncel rakamları sorguluyor. Peki 9 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.422,8680

        6.423,7130

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.309,17

        4.348,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.275,3900

        10.499,7700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.086,3300

        41.862,8900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        42.083,00

        42.445,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.515,17

        21.032,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        41.110,43

        41.887,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        42.636,22

        43.710,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.528,62

        4.722,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.878,25

        6.151,21

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        104.689,00

        105.942,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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