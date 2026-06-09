Bugün canlı altın fiyatları: 9 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeni haftanın ikinci gününde de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatlamaları doğrudan etkilerken vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki 9 Haziran 2026 Salı günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalı seyrini sürdürürken yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda ons altının yönü, yurt içindeki altın fiyatlarında da belirleyici oluyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak edenler ise güncel rakamları sorguluyor. Peki 9 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.422,8680
6.423,7130
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.309,17
4.348,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.275,3900
10.499,7700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.086,3300
41.862,8900
TAM ALTIN FİYATI
42.083,00
42.445,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.515,17
21.032,57
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.110,43
41.887,34
ATA ALTIN FİYATI
42.636,22
43.710,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.528,62
4.722,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.878,25
6.151,21
GREMSE ALTIN FİYATI
104.689,00
105.942,00