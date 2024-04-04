Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü! Dünyada en yüksek hayvan refahına sahip 5 ülke neresi?
Dünya Sokak Hayvanları Günü, dünya genelinde sokaklarda yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlara dikkat çekmek için her yıl 4 Nisan'da kutlanır. Bu özel gün, sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, onların haklarına saygı göstermek ve onların refahını artırmak için farkındalık oluşturmayı amaçlar. İşte, dünyada en yüksek sokak hayvanı refahına sahip 5 ülke!
Dünya Sokak Hayvanları Günü, 2010 yılında Hollanda Ulusal Sokak Hayvanları Konferansı'nda bir araya gelen 100'den fazla Hollandalı kuruluşun katılımıyla kutlanmaya başladı. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak, onların yaşam hakkının ellerinden alınmaması ve iyi bakılması gibi hepimizin özümsemesi gereken konulara dikkat çekilen Dünya Sokak Hayvanları Günü, 30’dan fazla ülkede kutlanıyor. Dünya Sokak Hayvanları Günü’ne özel sizin için dünyada sokak hayvanı refahının en yüksek olduğu beş ülkeyi derledik. İşte, o ülkeler…
1. AVUSTURYA
Avusturya, hayvan refahı yasaları konusunda en katı ülkelerden biri. 2004 tarihli Avusturya Hayvan Refahı Yasası’nda hayvanların korunmasının insanlığınkine eşit bir değerde tutulması gerektiği öne sürüldü. Bu, Avusturya’da yaşayanların ve ziyaretçilerin hayvanlara saygı duyması ve hayvanları dost canlılar olarak kabul etmesi gerektiği anlamına gelir.
Ülke, hayvan refahı açısından en yüksek derecelendirmelerden birine sahiptir ve hayvanlara acı çektirme ve haksız acı verme eylemini yasaklamaktadır. Avusturya'da şempanzeler ve goriller üzerinde deney ve test yapılması da yasaklanmış olup, bu cezaların ihlali halinde para cezası, bir yıla kadar hapis ve hayvan beslemeye yönelik kişisel yasaklar söz konusudur.
Ama burada bitmiyor. Ev hayvanlarının da ayrı olarak koruma yasaları bulunuyor. Örneğin Zulümle Mücadele Yasası, evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin kulaklarını veya kuyruklarını kesmesini yasaklıyor. Küçük kafesler gibi rahatsız edici yaşam standartlarını önlemek için yavru köpeklerin mağaza vitrinlerinde sergilenmesine de izin verilmiyor.
2. İSVİÇRE
İsviçre, 2014 yılında Dünya Hayvanları Koruma Örgütü'nden hayvan refahı alanında 'A' notu aldı; bu, hayvanları koruma konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğu anlamına geliyor. Ülke, hayvanların haksız yere acı çekmesini ve onlara zarar vermesini yasakladı; bu, gıda üretim haklarına sahip olmadan hayvanlara zarar vermenin yasa dışı olduğu anlamına geliyor.
Ülkede, yasanın ihlal edilmesi durumunda hayvanların bakımı, yetiştirilmesi veya ticaretinin yasaklanmasıyla sonuçlanan yasalar kullanılıyor. Ancak İsviçre'de korunan yalnızca vahşi hayvanlar değil; birçok evcil hayvan da bu yasalarla korunuyor. Çiftlik hayvanlarına kötü davranmak, hayvanlar üzerinde herhangi bir test yapmak, havlama engelleyiciler kullanmak, başıboş köpeklere zarar vermek yasa dışıdır. Hatta çiftler halinde tutulması gereken sosyal hayvanlar arasında kobaylar ve tavşanlar yer alır; evcil hayvan olarak beslemek için yalnızca bir tavşan satın almanız yasayı çiğneyeceğiniz ve potansiyel olarak hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağınız anlamına gelir.
3. KENYA
Kenya'da hayvanlara yönelik zulmün önlenmesi yasası, çeşitli eylemleri yasa dışı hale getirdi. Hayvanları küçük alanlarda kapalı tutan halka açık sergilerden hayvan dövüşlerine ve spor avcılığına kadar ülke, hayvanları ihmal ve eğlence amaçlı istismara karşı koruma konusunda en iyi ülkelerden biridir. Kenya'nın hayvanların refahını korumaya yardımcı olmak için kendi topluluğu bulunuyor: Kenya Hayvanları Koruma ve Bakım Derneği. KSPCA, Kenya'daki tek hayvan refahı hayır kurumudur ve 100 yılı aşkın bir süre önce kurulmuştur.
Kuruluş, genç nesilleri hayvan refahı konusunda eğitmeye çalışıyor. Böylece her ay 40'tan fazla köpek ve kediyi kurtarıyorlar ve Kenya'da hayvan korumanın genel gelişimine büyük bir katkı sağlıyorlar. KSPCA, hala gidecekleri uzun bir yol olmasına rağmen son yirmi yılda hem ziyaretçilerin hem de bölge sakinlerinin hayvanlara karşı tutumlarında olumlu bir değişiklik gördüklerini belirtiyor.
4. HİNDİSTAN
Hindistan, hayvan zulmüne karşı katı hükümleri olan bir diğer ülkedir. Vatandaşlar, hayvanları koruma konusunda yüksek standartlara sahipler ve tüm canlılara karşı şefkatli olmayı özümsemişlerdir. Her türlü hayvana zarar vermek veya onu terk etmek ceza gerektiren bir suçtur. Hayvanların ihmal edilmesi aynı zamanda 3 aya kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir; bu da hayvanlara yeterli barınak, su veya yiyecek sağlamayan herkesin parmaklıklar ardında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
Hindistan'da tüm hayvanların hayatlarını korumak için kampanya yürüten çok sayıda hayvan refahı kuruluşu var. Bu hayır kurumları arasında People for Animals, Stray Relief, Animal Welfare ve Blue Cross yer alıyor. People for Animals, 26'dan fazla hastane ve 165 birimden oluşan ağıyla Kenya'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur.
5. TANZANYA
Tanzanya Hayvan Refahı Yasası, insanların hayvanlara bakma görevine sahip olduğunu ve onlara gereksiz zarar vermenin yasa dışı olduğunu belirtiyor. Hayvanları Koruma Kanunu (2008), işkence, dayak, korkutma veya kötü muamele gibi zulüm suçlarını kanunen cezalandırılabilir hale getirdi. Tanzanya’da bu tip eylemleri gerçekleştirirken yakalanan herkes ağır para cezaları ve hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Kaynak: Catster, Alpha Travel