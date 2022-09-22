Bugün sahne TCMB'nin 0:00 / 0:00

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Dün akşam Fed'in beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

PPK geçtiğimiz ay piyasaları şaşırtan bir şekilde 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 13'e çekmişti. Bugünkü toplantıda ise anketler karışık beklentiler olduğunu ortaya koydu.

AA Finans'ın 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini bildirdi. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin 11'i de TCMB'nin bu toplantıda politika faizini sabit bırakacağı görüşünü bildirdi. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan faiz indirimi beklerken iki kurum ise 100 baz puan indirim yapılacağı tahmininde bulundu.

17'NİN 9'U İNDİRİM BEKLİYOR

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kurumun katıldığı ankette medyan beklenti politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 12.50 seviyesine indirilmesi yönünde gerçekleşti. 9 kurum faizlerde indirime gidilmesini beklerken, bunların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

Başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankaları artan enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz artırımlarına giderken TCMB farklı bir yol izliyor. Geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimi gelirken ağustos ayında yıllık enflasyon temmuzdaki yüzde 79.6'lık seviyesinden yüzde 80.21'e yükseldi.

'DEZENFLASYONİST SÜRECİN BAŞLAYACAĞI' ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Geçen ayki faiz indirimi sonrası yayımlanan karar metninde "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir" değerlendirmeleri yer almıştı.