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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 19 Kasım Pazar günü maçları! Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 19 Kasım Pazar günü maçları...

        Futbolda milli ara heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün itibariyle A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. İşte, futbolseverlerin heyecanla araştırdığı 19 Kasım Pazar günü karşılaşmalarının programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:39
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        Haftanın son gününün başlamasıyla beraber günü evinde geçirmeyi düşünen futbolseverler, bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Euro 2024 yolunda birbirinden karşılaşmaların oynanacağı günde, İspanya ve Portekiz gibi devler de sahne alacak. İşte, 19 Kasım Pazar gününün maç listesi...

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        18 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        EURO 2024 ELEMELERİ

        A Grubu

        22.45 İspanya Gürcistan

        22.45 İskoçya Norveç

        3

        F Grubu

        20.00 Belçika Azerbaycan

        20.00 İsveç Estonya

        4

        G Grubu

        17.00 Macaristan Karadağ

        20.00 Sırbistan Bulgaristan

        5

        J Grubu

        22.45 Portekiz İzlanda

        22.45 Bosna Hersek Slovakya

        22.45 Lihtenştayn Lüksemburg

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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