        Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran Salı bugünkü maç takvimi: Hangi maç, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşısında aldığı farklı galibiyet futbolseverlerde büyük heyecan yaratırken, milli maç takvimi hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde birçok ülke, yaklaşan büyük organizasyonlar öncesi son hazırlıklarını sürdürürken 2 Haziran Salı günü de birbirinden kritik hazırlık karşılaşmaları oynanacak. Futbol tutkunları ise "Bugün hangi milli maçlar var, hangi maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Haziran 2026 Salı gününün milli maç programı ve canlı yayın detayları…

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 08:52
        Uluslararası futbol arenasında tempo yükseliyor. Yaz dönemindeki büyük turnuvalar öncesinde milli takımlar sahaya çıkarak son taktik çalışmalarını yaparken, 2 Haziran Salı akşamı futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Dün akşam alınan farklı galibiyetin ardından gözler şimdi dünya genelindeki milli mücadelelere çevrildi. Peki bugün hangi ülkeler sahaya çıkacak, milli maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte günün öne çıkan karşılaşmaları…

        BUGÜNKÜ MAÇLAR: 2 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        02:00 Kolombiya-Kosta Rika

        04:00 Kanada-Özbekistan

        19:00 Hırvatistan-Belçika

        20:00 Gürcistan-Romanya

        20:00 Fas-Madagaskar

        21:45 Galler-Gana

        TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Milliler maçtan 4-0 galip ayrıldı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

        14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)

        20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)

        26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
