Bugün hangi maçlar var? 2 Haziran Salı bugünkü maç takvimi: Hangi maç, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşısında aldığı farklı galibiyet futbolseverlerde büyük heyecan yaratırken, milli maç takvimi hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde birçok ülke, yaklaşan büyük organizasyonlar öncesi son hazırlıklarını sürdürürken 2 Haziran Salı günü de birbirinden kritik hazırlık karşılaşmaları oynanacak. Futbol tutkunları ise "Bugün hangi milli maçlar var, hangi maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Haziran 2026 Salı gününün milli maç programı ve canlı yayın detayları…
BUGÜNKÜ MAÇLAR: 2 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:00 Kolombiya-Kosta Rika
04:00 Kanada-Özbekistan
19:00 Hırvatistan-Belçika
20:00 Gürcistan-Romanya
20:00 Fas-Madagaskar
21:45 Galler-Gana
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Milliler maçtan 4-0 galip ayrıldı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)