        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi maç programı ve canlı yayın listesi

        Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi maç programı

        Futbolseverlerin merakla takip ettiği 20 Nisan Pazartesi maç programı belli oldu. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar günün öne çıkan karşılaşmaları ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:26 Güncelleme:
        20 Nisan 2026 Pazartesi günü futbol gündemi yoğun geçiyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak kritik mücadeleler öncesi sporseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı yayın detayları netleşirken, özellikle dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverlerin radarına girdi. İşte 20 Nisan Pazartesi günün maçları ve yayın bilgileri...

        BUGÜN MAÇ VAR MI?

        Süper Lig:

        20:00 | Gaziantep FK - Kayserispor (beIN Sports 1)

        Hakem: Arda Kardeşler

        Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

        HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Premier Lig:

        22:00 | Crystal Palace - West Ham United (beIN Sports 3)

        İtalya - Serie A:

        21:45 | Lecce - Fiorentina (S Sport Plus / Tivibu Spor 2)

        GÜNÜN BASKETBOL VE VOLEYBOL MAÇLARI

        19:00 | Galatasaray - Anadolu Efes (beIN Sports Haber - ŞİFRESİZ)

        Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

        14:00 | Galatasaray Daikin - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız) – Sultanlar Ligi 5.'lik Maçı

        16:00 | Trabzon BB - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız) – Hentbol Erkekler Süper Ligi

        Cinayette azmettirmekten aranan şüpheli, ameliyatla yüzünü değiştirmiş

        Cinayette azmettirmekten aranan şüpheli, ameliyatla yüzünü değiştirmiş

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek