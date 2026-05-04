Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs Pazartesi maç programı
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da bu akşam oynanacak maçlar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arayanlar için günün maç programı, saat bilgileri ve yayıncı kuruluş detayları merak konusu oldu. İşte 4 Mayıs maç programı ve canlı yayın bilgileri…
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 08:48
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 4 MAYIS PAZARTESİ
İngiltere - Premier Lig
17:00 | Chelsea - Nottingham Forest (beIN SPORTS 3)
22:00 | Everton FC - Manchester City (beIN SPORTS 3)
İtalya - Serie A
19:30 | US Cremonese - Lazio (S Sport 2 / S Sport Plus)
21:45 | AS Roma - Fiorentina (S Sport 2 / S Sport Plus)