        Haberler Bilgi Gündem Bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2026 Pazar günün maçları

        2 Mayıs bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?

        Futbolda tempo cumartesi günü de hız kesmeden sürüyor. 2 Mayıs 2026 programında Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe; şampiyonluk yarışı ile Avrupa kupaları hedefi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmalara çıkıyor. Trendyol 1. Lig'de ise 38. hafta mücadeleleriyle birlikte play-off hattı ve ligde kalma mücadelesi belli oluyor. Öte yandan Avrupa'nın beş büyük liginde sahne alacak kritik maçlar da zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Peki bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda? İşte 2 Mayıs Cumartesi günün maç fikstürü

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Mayısın ilk hafta sonu, dopdolu bir futbol programıyla başlıyor. Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kritik maçlara çıkarken, 1. Lig’de sezonun son haftasıyla birlikte yükselme ve düşme hattı netleşiyor. Avrupa’da ise Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A’da oynanacak önemli karşılaşmalar heyecanı artırıyor. 2 Mayıs Cumartesi gününün maç programı ve yayın detayları haberimizde!

        2 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ

        Süper Lig

        20:00 Samsunspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        20:00 Trabzonspor-Göztepe (beIN Sports 3)

        20:00 Fenerbahçe-Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        1. Lig

        16:00 Bandırmaspor-Sivasspor (TRT Tabii Spor 3)

        16:00 Ümraniyespor-Keçiörengücü (TRT Tabii Spor 3)

        16:00 Esenler Erokspor-Pendikspor (TRT Spor Konferans yayın)

        16:00 Çorum FK-Erzurumspor FK (TRT Spor Konferans yayın)

        16:00 Iğdır FK-Amed SK (TRT Spor Konferans yayın)

        16:00 Bodrum FK-Sarıyer (TRT Tabii Spor 1)

        İngiltere - Premier Lig

        17:00 Newcastle United-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 2)

        17:00 Wolverhampton-Sunderland (beIN Connect)

        17:00 Brentford-West Ham United (beIN Connect)

        19:30 Arsenal-Fulham (beIN Sports MAX 2)

        İspanya - LaLiga

        15:00 Villarreal-Levante (S Sport, S Sport Plus)

        17:15 Valencia-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        19:30 Deportivo Alaves-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

        22:00 Osasuna-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

        İtalya - Serie A

        16:00 Udinese-Torino (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        19:00 Como-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        21:45 Atalanta-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        Fransa - Ligue 1

        16:00 Nantes-Marsilya (beIN Connect)

        18:00 PSG-Lorient (beIN Sports MAX 1)

        20:00 Metz-Monaco (beIN Sports MAX 1)

        22:05 Nice-Lens (beIN Sports MAX 1)

        Almanya - Bundesliga

        16:30 Hoffenheim-Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        16:30 Union Berlin-Köln

        16:30 Werder Bremen-Augsburg (S Sport Plus)

        16:30 Eintracht Frankfurt-Hamburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        16:30 Bayern Münih-Heidenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        19:30 Bayer Leverkusen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
