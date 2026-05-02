2 Mayıs bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?
Futbolda tempo cumartesi günü de hız kesmeden sürüyor. 2 Mayıs 2026 programında Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe; şampiyonluk yarışı ile Avrupa kupaları hedefi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmalara çıkıyor. Trendyol 1. Lig'de ise 38. hafta mücadeleleriyle birlikte play-off hattı ve ligde kalma mücadelesi belli oluyor. Öte yandan Avrupa'nın beş büyük liginde sahne alacak kritik maçlar da zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Peki bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda? İşte 2 Mayıs Cumartesi günün maç fikstürü
2 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ
Süper Lig
20:00 Samsunspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor-Göztepe (beIN Sports 3)
20:00 Fenerbahçe-Başakşehir FK (beIN Sports 2)
1. Lig
16:00 Bandırmaspor-Sivasspor (TRT Tabii Spor 3)
16:00 Ümraniyespor-Keçiörengücü (TRT Tabii Spor 3)
16:00 Esenler Erokspor-Pendikspor (TRT Spor Konferans yayın)
16:00 Çorum FK-Erzurumspor FK (TRT Spor Konferans yayın)
16:00 Iğdır FK-Amed SK (TRT Spor Konferans yayın)
16:00 Bodrum FK-Sarıyer (TRT Tabii Spor 1)
İngiltere - Premier Lig
17:00 Newcastle United-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 2)
17:00 Wolverhampton-Sunderland (beIN Connect)
17:00 Brentford-West Ham United (beIN Connect)
19:30 Arsenal-Fulham (beIN Sports MAX 2)
İspanya - LaLiga
15:00 Villarreal-Levante (S Sport, S Sport Plus)
17:15 Valencia-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)
19:30 Deportivo Alaves-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
22:00 Osasuna-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)
İtalya - Serie A
16:00 Udinese-Torino (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
19:00 Como-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
21:45 Atalanta-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa - Ligue 1
16:00 Nantes-Marsilya (beIN Connect)
18:00 PSG-Lorient (beIN Sports MAX 1)
20:00 Metz-Monaco (beIN Sports MAX 1)
22:05 Nice-Lens (beIN Sports MAX 1)
Almanya - Bundesliga
16:30 Hoffenheim-Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
16:30 Union Berlin-Köln
16:30 Werder Bremen-Augsburg (S Sport Plus)
16:30 Eintracht Frankfurt-Hamburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Bayern Münih-Heidenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
19:30 Bayer Leverkusen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)