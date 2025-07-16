Bugün hava nasıl olacak? 16 Temmuz hava durumu tahminleri
Yeni haftanın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgeleri'nde bazı illerin yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 16 Temmuz hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 16 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu