BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.