BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.