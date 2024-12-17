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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Aralık Salı günü hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 17 Aralık MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:47
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 17 Aralık Salı 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 7°C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 5°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 0°C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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