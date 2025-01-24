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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak 2025 Cuma Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Perşembe günü hava durumu raporunu kendi paylaştı. Yeni bir gününün gelişiyle birlikte yurt genelinde, parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise çoğu ilde kar yağışının hakim olacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 24 Ocak 2025 Cuma Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:46
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 24 Ocak Cuma günü hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Antalya, Kastamonu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 6°C, 13°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        4

        ANKARA 1°C, 8°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        5

        İZMİR 8°C, 17°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

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