Bugün hava nasıl olacak? 29 Mart Cuma hava durumu tahminleri
Mart ayının son günlerine girilirken, ülke genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Ülkenin doğusu ve batısınde önüzmüdeki günlerde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, Karadeniz'in bir kısmı ve İç Anadolu Bölgesi'nin yağışlı olması bekleniyor. İşte 29 Mart Cuma bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Mart ayının son haftasında yurdun batısı ve doğusunda bahar havası kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bazı bölgelerde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 29 Mart 2024 Cuma son hava durumu tahminleri...
BUGÜN (29 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava yer yer bulutlu olsa da güneş de kendini gösterecek. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek yani İstanbulluları yarın güzel bir gün bekliyor.
Ankara ise bugün sağanak yağışlı. Ancak sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Yağışa rağmen Başkent'e bahar havası hakim olacak.
İzmir ise diğer büyükşehirlerden önce bahara giriyor. Yarın hem güneşli olacak hem de sıcak. Termometreler 23 dereceyi gösterecek.
BUGÜN (29 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de bugün biraz yağmur biraz da güneş var. Ülkenin Doğusu ve Batısı güneşli bir gün geçirecek ancak Karadeniz'in bir kısmı ve İç Anadolu bölgesi yağışlı olacak. Ancak yağışlara rağmen ülke genelinde sıcaklıklar 15 civarında seyredecek.