Bugün iftar saat kaçta? 12 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati vakti
Ramazan İmsakiyesi ile iftar saati belli oldu. Ramazan 2026'nın gelmesiyle birlikte Müslümanlar iftar saatlerini merakla araştırıyor. "İftar saat kaçta?", "Oruç ne zaman açılır?", "Akşam ezanı kaçta okunuyor?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, 12 Mart 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde iftar saati vakti kaçta?
Giriş: 12.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
1
Ramazan ayının manevi huzuru devam ederken oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların gündeminde oruç vakitleri yer alıyor.. Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, oruç ne zaman açılacak? İşte, 12 Mart 2026 iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi...
2
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar vakti 19.14'de yapılacak.
3
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti 18.58'de yapılacak.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
İzmir'de iftar bugün saat 19.22'de yapılacak.
HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ