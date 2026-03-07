Bugün iftarda ne var? Ramazanın on yedinci gününe özel: Narlı roka salatası ve tekirdağ köfte ile iftar menüsü!
Ramazan ayının on yedinci gününde "Bugün iftara ne pişirsem?" diyen okuyucularımız için hazırlaması pratik, lezzeti garantili ve protein dengesi tam şahane bir menü oluşturduk. Mutfakta harikalar yaratacağınız bu özel menünün tüm püf noktaları ve tarifleri haberimizde...
Orucun on yedinci gününde iftar sofralarınızı ziyafete çevirecek, efsane Tekirdağ köftesi ve nefis yancılarıyla göz dolduran harika bir yemek listesi hazırladık. Ailenizle aynı sofrayı paylaşmanın tadını çıkaracağınız günün iftar menüsü, işte detaylar...
YILDIZ ŞEHRİYE ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı yıldız şehriye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alıp ısıtın. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan salçanın üzerine sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığında yıldız şehriyeleri, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Şehriyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Ocaktan almadan hemen önce kuru naneyi ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.
TEKİRDAĞ KÖFTE
MALZEMELER
500 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay bardağı su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Derin bir yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış soğan, sarımsak, galeta unu, kimyon, karabiber ve tuzu alın. Bir çay bardağı suyun içine karbonat ve limon suyunu ekleyip köpürmesini sağlayın. Bu karışımı da kıymalı harca ilave edin.
Köfte harcını en az 10-15 dakika boyunca, tamamen macun kıvamına gelene ve malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar yoğurun. (Tekirdağ köftenin en büyük sırrı uzun süre yoğrulmasıdır). Harcın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat (vaktiniz varsa 1 gece) dinlendirin.
Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle ince uzun rulo şeklini verin. Az yağlı kızgın tavada veya ızgarada köfteleri çevirerek dışı nar gibi kızarana kadar pişirip sıcak servis yapın.
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı hazır garnitür (bezelye, havuç, patates karışımı)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat bekletin ve nişastası gidip suyu berraklaşana kadar iyice yıkayıp süzün. Pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı eritin. Süzülmüş pirinçleri ekleyip taneler şeffaflaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
Konserve garnitürü bol suda yıkayıp suyunu iyice süzdürdükten sonra tencereye ilave edin ve pirinçleri kırmadan 1-2 tur nazikçe çevirin. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını tamamen kapatın.
Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp tencerenin üzerine kağıt havlu sererek 15 dakika demlenmeye bırakın ve nazikçe harmanlayıp servis yapın.
NARLI ROKA SALATASI
MALZEMELER
1 bağ roka
1 su bardağı nar tanesi
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
2 yemek kaşığı tulum peyniri veya beyaz peynir kırığı (isteğe bağlı)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Rokaları bol suda yıkayıp sularını tamamen süzün. Kararmamaları için bıçak kullanmadan elinizle iri parçalar halinde kopararak salata kasesine alın. Üzerine ayıkladığınız nar tanelerini ve iri kırılmış ceviz içini serpiştirin.
Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu iyice çırparak salatanın sosunu hazırlayın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip malzemeleri ezmeden nazikçe harmanlayın. Servis etmeden hemen önce üzerine peynir kırıklarını serpiştirerek sofraya getirin.
TULUMBA TATLISI
Hamuru için: 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tutam tuz
Şerbeti için: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon
Kızartmak için: Bol sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlayın; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca limonu ekleyip 15 dakika daha yoğunlaşana kadar kısık ateşte kaynatın. Altını kapatıp tamamen soğuması için buzdolabına kaldırın (şerbetin buz gibi olması tatlının çıtır olmasını sağlar).
Hamur için suyu, tereyağını ve tuzu geniş bir tencereye alıp kaynatın. Su kaynayınca unu tek seferde ekleyip tahta kaşıkla hızlıca karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. 2-3 dakika bu şekilde kavurup ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Tamamen ılıyan hamura yumurtaları tek tek kırıp mikserle iyice yedirin (her bir yumurtayı hamura tamamen yedirmeden diğerini kırmayın). Son olarak irmik ve nişastayı ekleyip son bir kez karıştırın. Hamuru tırtıklı, geniş duy taktığınız sıkma torbasına doldurun.
Soğuk sıvı yağın içine istediğiniz boyutta hamurlar sıkıp mutfak makası ile kesin. (Tatlılar mutlaka soğuk yağa sıkılmalıdır). Tavanın altını orta ateşte açın ve tatlılar kendiliğinden kabarıp kızarana kadar hiç dokunmayın.
Her tarafı nar gibi kızaran sıcak tatlıları yağdan kevgirle alıp hemen buz gibi şerbetin içine atın. Şerbette 2-3 dakika bekletip servis tabağına alarak çıtır çıtır servis yapın.