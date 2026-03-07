Bugün iftarda ne var? Ramazanın on yedinci gününe özel: Narlı roka salatası ve tekirdağ köfte ile iftar menüsü!

HAZIRLANIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca limonu ekleyip 15 dakika daha yoğunlaşana kadar kısık ateşte kaynatın. Altını kapatıp tamamen soğuması için buzdolabına kaldırın (şerbetin buz gibi olması tatlının çıtır olmasını sağlar).

Hamur için suyu, tereyağını ve tuzu geniş bir tencereye alıp kaynatın. Su kaynayınca unu tek seferde ekleyip tahta kaşıkla hızlıca karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. 2-3 dakika bu şekilde kavurup ocaktan alın ve ılımaya bırakın.