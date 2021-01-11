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Bugün Kabine toplantısı saat kaçta? Kısıtlamalar bitecek mi? 11 Ocak 2021

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayıları alınan tedbirlerin ardından düşüşünü sürdürüyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleşiyor. Gözler ise toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Bugün Kabine toplantısı saat kaçta? Kısıtlamalar bitecek mi?

Bugün Kabine toplantısı saat kaçta? Kısıtlamalar bitecek mi? 11 Ocak 2021

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir Kabine Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve yeni tedbir kararlarının çıkıp çıkmayacak olması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda, tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacak. Peki Kabine kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.00 itibariyle başladı. Bu akşam saat 19.00 gibi yeni koronavirüs tedbir kararlarına ilişkin açıklamaların yapılacağı düşünülüyor.

KISITLAMALAR BİTECEK Mİ?

Toplantıda koronavirüste son durum, aşı çalışmaları gibi konular ele alınacakken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması planlanıyor. Toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Tedbirlerin bölgesel esnetilmesi de gündem başlıkları arasında.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Hukuk ve ekonomi alanlarında reform hazırlığı da Kabine toplantısı başlıkları arasında olacak. Toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sunum yapması ve gelinene son aşama hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

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