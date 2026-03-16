Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte Kadir Gecesi tarihi ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen bu mübarek gece, bu yıl 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Bu sebeple bugünün kandil olup olmadığı merak konusu oldu. 2026 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlamıştı. Takvime göre Miraç Kandili ve Berat Kandili geride kaldı. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? İşte, Diyanet takvimi ile 2026 kandil günleri...
Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi bugün idrak ediliyor. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Anlamı, önemi ve fazileti büyük olan bu gecenin kandil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart bugün kandil mi, ne kandili, Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir? İşte, Diyanet takvimi ile 2026 kandil günleri...
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.
2026 yılı içerisinde Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Regaip Kandili idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takviminde 16 Mart Pazartesi gününe denk gelen bir kandil bulunmuyor.
KADİR GECESİ KANDİL Mİ?
Kadir Gecesi, yaygın kanının aksine kandil değildir.
Kadir Gecesi, Diyanet takvimine göre kandil geceleri (Mevlid, Regaib, Miraç, Berat) arasında sayılmayan, ancak Ramazan ayının içinde yer alan ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen en mukaddes gecedir.
Kur'an'da doğrudan adı geçen ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.
DİYANET İLE KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
2026 KANDİL TARİHLERİ
2026 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece kandil tarihleri belli oldu. İşte 2026 kandil günleri;
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiulevvel 1448)
Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (1 Receb 1448)