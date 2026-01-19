Bugün kuryeler çalışıyor mu? 19 Ocak'ta İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu?
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sebebiyle kuryelerin çalışma durumu merak ediliyor. İstanbul Valiliği, belirlenen saat sonrası her türlü ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Açıklamanın ardından kuryelerin çalışma saatleri gündeme geldi. Peki Bugün kuryeler çalışıyor mu? 19 Ocak'ta İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu?
İstanbul’da kuryelerin çalışma durumu araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motor kurye yasağı İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. İstanbul'da etkisini giderek artırması beklenen kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle tedbirler alınıyor. Yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar motor kuryeler hakkında bilgi almak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kuryeler çalışıyor mu? İstanbul’da kurye yasağı saat kaçta başladı ve kaçta bitecek?
İSTANBUL’DA BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul’da kuryeler 2. Talimat gelene kadar çalışmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU
AKOM: KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 19 Ocak Pazartesi günü için İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, kentte sabah saatlerinde 1 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükselecek, akşam 3 derece, gece ise 2 derece civarında seyredecek.
Günün ilk saatlerinde kar yağışı görülürken, öğleye kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.