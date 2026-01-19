İSTANBUL’DA BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da kuryeler 2. Talimat gelene kadar çalışmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM: KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 19 Ocak Pazartesi günü için İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, kentte sabah saatlerinde 1 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükselecek, akşam 3 derece, gece ise 2 derece civarında seyredecek.