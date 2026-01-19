İSTANBUL’DA BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği, "Kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan yeni açıklamada, ağır taşıtlar saat 16.00'dan itibaren normale dönecek.

Kuryeler için ise trafiğe çıkış yasağının 20 Ocak Salı günü saat 10.00'a kadar süreceği bildirildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM: KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 19 Ocak Pazartesi günü için İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi. AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, kentte sabah saatlerinde 1 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükselecek, akşam 3 derece, gece ise 2 derece civarında seyredecek.