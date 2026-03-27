        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 27 Mart 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugün maç var mı? 27 Mart 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        27 Mart 2026 maç programı belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bugün Uluslararası Hazırlık Maçları oynanacak. Ayrıca EuroLeague'de heyecan devam edecek. Fenerbahçe Beko, 34. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 27.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Milli maçın ardından bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 27 Mart 2026 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında 12 mücadele yapılacak. Öte yandan EuroLeague’de 34. hafta heyecanı bugün oynanacak müsabakalarla devam edecek. Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Mart 2026 Cuma günü oynanacak maçların listesi...

        27 MART 2026BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Uluslararası Hazırlık Maçları

        18:00 Avusturya - Gana

        18:00 Karadağ - Andorra

        19:00 Güney Afrika - Panama

        19:30 Rusya - Nikaragua

        19:45 İngiltere - Uruguay

        20:15 Arjantin - Moritanya

        20:30 Suudi Arabistan - Mısır

        20:45 İsviçre - Almanya

        20:45 Hollanda - Norveç

        21:00 İspanya - Sırbistan

        21:00 Yunanistan - Paraguay

        21:15 Fas - Ekvador

        EuroLeague

        20:45 Fenerbahçe - Žalgiris

        22:15 Panathinaikos - Monako

        22:30 Baskonya - Hapoel Tel Aviv

        22:30 Barcelona - Kızılyıldız

        22:30 Partizan - Valensiya

        KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Kosova - Türkiye final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

        Mücadelenin TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
