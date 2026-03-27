Bugün maç var mı? 27 Mart 2026 Cuma bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
27 Mart 2026 maç programı belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bugün Uluslararası Hazırlık Maçları oynanacak. Ayrıca EuroLeague'de heyecan devam edecek. Fenerbahçe Beko, 34. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi...
27 MART 2026BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Uluslararası Hazırlık Maçları
18:00 Avusturya - Gana
18:00 Karadağ - Andorra
19:00 Güney Afrika - Panama
19:30 Rusya - Nikaragua
19:45 İngiltere - Uruguay
20:15 Arjantin - Moritanya
20:30 Suudi Arabistan - Mısır
20:45 İsviçre - Almanya
20:45 Hollanda - Norveç
21:00 İspanya - Sırbistan
21:00 Yunanistan - Paraguay
21:15 Fas - Ekvador
EuroLeague
20:45 Fenerbahçe - Žalgiris
22:15 Panathinaikos - Monako
22:30 Baskonya - Hapoel Tel Aviv
22:30 Barcelona - Kızılyıldız
22:30 Partizan - Valensiya
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Kosova - Türkiye final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
Mücadelenin TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.