Bayramda market çalışma saatleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de araştırılmaya devam ediyor. Bayramda market alışverişi yapmak isteyenlerin gündeminde "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusu yer alıyor. 9 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verirken zincir marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak ediliyor. İşte, A101, ŞOK, Migros, BİM market çalışma saatleri...