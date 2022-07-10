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Bayramda marketler açık mı? 9-12 Temmuz A101, ŞOK, BİM kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bugün markeler açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde değişilik yapıyor. Bayramın ikinci gününde market alışverişi yapmak isteyenler marketlerin kaçta açılıp kapanacağını araştırıyor. İşte, 9-12 Temmuz bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...

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  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    Bayramda market çalışma saatleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de araştırılmaya devam ediyor. Bayramda market alışverişi yapmak isteyenlerin gündeminde "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusu yer alıyor. 9 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verirken zincir marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak ediliyor. İşte, A101, ŞOK, Migros, BİM market çalışma saatleri...
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

    Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. İşte, bayramda A101, ŞOK, Migros ve BİM çalışma saatleri...
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    BİM MARKET KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

    Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken 11 Temmuz itibariyle, bayramın üçüncü ve dördüncü günü norma çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

    Geçitğimiz yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü A101 marketler kapalı olmuş, ikinci gün saat 11:00 itibariyle hizmet vermeye başlamıştı.

    Bayramın birinci günü A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

    Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

    Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

    A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

    ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

    Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

    *Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
  • Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9-12 Temmuz 2022 Bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketler açık mı, kapalı mı?

    BAYRAMDA BUGÜN MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı marketlerin açılış saati 10:00 olarak belirlenirken bazı zincir market şubelerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren 09:00 ile 21:00 arasında açık olması bekleniyor.

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