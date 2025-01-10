10 Ocak tarihinde kutlanan özel günler... Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 10 Ocak her yıl ülkemizde Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanan gün; 1971 yılından itibaren ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine ismi, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin tüm merak edilenler...