Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 12 Şubat hem Türkiye’de hem de dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "12 Şubat ne günü?" İşte 12 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...