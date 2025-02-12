Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün ne günü, 12 Şubat ne günü? İşte 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

        12 Şubat ne günü? 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Miladi takvime göre yılın 43. gününe girilirken 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "12 Şubat ne günü?" İşte 12 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 12 Şubat hem Türkiye’de hem de dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "12 Şubat ne günü?" İşte 12 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...

        2

        12 ŞUBAT NE GÜNÜ?

        Kahramanmaraş’ın düzenli bir ordu olmadan yöre halkının milli mücadele ruhunun tecelli etmesi sonucu birlik ve beraberlik içinde direniş göstererek işgalden kurtarıldığı gün olan 12 Şubat günü Kurtuluş Bayramı olarak bir hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanmaktadır.

        3

        1502 - Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı.

        1541 - Santiago, (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruldu.

        1818 - Şili, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

        1859 - Mülkiye Mektebi, Sadrazam Âli Paşa ve Hükûmet üyelerinin katılımıyla açıldı.

        1870 - Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler.

        1879 - New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika Kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı.

        1912 - 6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.

        1912 - Çin'de Gregoryen Takvimi kullanımı başladı.

        1919 - Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.

        1920 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı.

        1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.

        1934 - Avusturya'da iç savaş başladı.

        1937 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak, Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

        1951 - 17 yaşındaki Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda evlendi.

        1956 - Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası "Bordighera Mizah Şenliği"'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

        1961 - SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi.

        1971 - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başladı.

        1975 - Türkiye Emekçi Partisi, Mihri Belli tarafından kuruldu.

        1988 - Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanser tedavisi iddiasının, TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

        1990 - Hükûmetin açıkladığı tütün fiyatlarını protesto eden üreticiler, Akhisar'da sokağa döküldü, 200 kişi gözaltına alındı.

        1990 - Super Mario Bros. 3 adlı video oyunu ABD'de piyasaya sürüldü.

        1993 - Birleşik Krallık'ta 10 yaşındaki iki çocuk, 2 yaşındaki James Bulger'i kaçırarak öldürdü.

        1994 - Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer'da (Norveç) başladı.

        1994 - Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna yerleştirilen saatli bomba patladı: 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü; aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

        2001 - NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.

        2002 - İran Havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.

        2002 - Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Milošević'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Milošević, bu süreç sona ermeden öldü.

        2010 - Kış Olimpiyatları, Vancouver'da (Kanada) başladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Yaşlı görünmekten korkuyor
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!