Ramazan takvimi, ibadetlerini düzenli şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi imsakiyeye göre ilk orucun 19 Şubat’ta tutulduğu Ramazan ayında, 26 Şubat 2026 Perşembe günü sorgulanıyor. 81 il için belirlenen sahur ve iftar saatleri yakından takip edilirken, “Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?” sorusu da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bilgiler...