        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 10 Mart 2026 Salı bugün orucun kaçıncı günü?

        Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 10 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayında son haftalara girildi. Ramazan ayı, İslam alemi için en kutsal aylardan biridir. Oruç ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olup Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başlarken, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 10 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü? soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte orucun kaçıncı günü sorusunun yanıtı...

        Giriş: 10.03.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilir. Özellikle son 10 gün içinde yer alan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gece olarak ifade edilir. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 10 Mart 2026 Salı bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Bilindiği gibi, Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 10 Mart 2026 Salı günü Ramazan’ın 20. günüdür.

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

