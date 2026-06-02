Bugün televizyonda neler var? 2 Haziran 2026 Salı günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
2 Haziran 2026 Salı akşamı televizyon kanalları, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Dizi, film ve eğlence programlarının öne çıktığı bu akşamda, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, ATV’nin sevilen yapımı A.B.İ. yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 tekrar bölümüyle bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. TV8 ekranlarında ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, yeni bölümüyle heyecanı artıracak. Akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler için “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 2 Haziran 2026 tarihli yayın akışıyla birlikte haberimizde...
KANALLARIN 2 HAZİRAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Aile Arasında
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17
23:15 Daha 17
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Siyah Beyaz Aşk
TRT 1
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Lingo Türkiye
06:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:30 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Yerli Dizi
02:45 Benim Adım Melek
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Var Mısın Yok Musun
02:50 Ateş Kuşları
05:30 Bir Gece Masalı
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22:30 Bu Bir Başlangıç
01:15 Adım Farah
03:15 İnadına Aşk
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak
