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Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

25 Ağustos 2022 için tüm kanalların yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda ne var diye düşünen meraklı izleyiciler için hazırladığımız haber rehber niteliğinde. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

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  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    Günü televizyonla geçirmek isteyenler için oluşturduğumuz TV rehberi bugün kalabalık. Televizyon için bugün bol yarışmalı ve bol dizili bir gün olacak. TV'de ilk kez yayınlacak olan "Charlie'nin Melekleri" başta olmak üzere Masterchef gibi sevilen yarışma programları ile bugün seyirci televizyona doyacak. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı...
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Haber

    20:00 Aşkı Memnu
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

    20:00 Duy Beni
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Öteki Taraf

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Charlie'nin Melekleri
  • Bugün TV'de ne var? 25 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı ve rehberi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:45 7 Numara

    12:25 Çırak

    13:00 Masumlar Apartmanı

    15:40 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Çarıklı Milyoner

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