Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı için resmi tatil mi sorgulamaları yapılırken bir yandan da kargo işlemleri olan vatandaşlar "29 ve 30 Ağustos kargolar açık mı, kaça kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte kargoların çalışma saatleri...