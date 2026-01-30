Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 30 OCAK 2026 || Süper Lig’de 20. hafta başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 30 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        30 Ocak Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Öte yandan İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Belçika Pro Lig ve 1. Lig'de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ocak Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 20. hafta başlayacak. Ayrıca La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Belçika Pro Lig ve 1. Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2026 günün maç takvimi...

        2

        30 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

        Süper Lig

        20:00 | Antalyaspor - Trabzonspor

        20:00 | Kasımpaşa - Samsunspor

        3

        1. Lig

        20:00 | İstanbulspor - Hatayspor

        4

        Almanya Bundesliga

        22:30 | Köln - Wolfsburg

        5

        Fransa Ligue 1

        22:45 | Lens - Le Havre

        6

        İtalya Serie A

        22:45 | Lazio - Genoa

        7

        İspanya La Liga

        23:00 | Espanyol - Alaves

        8

        Hollanda Eredivisie

        22:00 | NAC Breda - Twente

        9

        Belçika Pro Lig

        22:45 | La Louviere - Gent

        10

        Portekiz Süper Ligi

        23:45 | Vitoria Guimaraes - Moreirense

        11

        Suudi Arabistan Pro Lig

        16:50 | Al-Taawoun - Al-Akhdoud

        20:30 | Al-Kholood - Al-Nassr

        20:30 | Neom SC - Damac FC

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak