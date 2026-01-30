30 Ocak Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 20. hafta başlayacak. Ayrıca La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Belçika Pro Lig ve 1. Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2026 günün maç takvimi...