Bugünkü maç programı 30 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
30 Ocak Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Öte yandan İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Belçika Pro Lig ve 1. Lig'de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...
30 Ocak Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 20. hafta başlayacak. Ayrıca La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Belçika Pro Lig ve 1. Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ocak 2026 günün maç takvimi...
30 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 | Antalyaspor - Trabzonspor
20:00 | Kasımpaşa - Samsunspor
1. Lig
20:00 | İstanbulspor - Hatayspor
Almanya Bundesliga
22:30 | Köln - Wolfsburg
Fransa Ligue 1
22:45 | Lens - Le Havre
İtalya Serie A
22:45 | Lazio - Genoa
İspanya La Liga
23:00 | Espanyol - Alaves
Hollanda Eredivisie
22:00 | NAC Breda - Twente
Belçika Pro Lig
22:45 | La Louviere - Gent