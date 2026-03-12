12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. Bugün EuroLeague, 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ise günün sonucu en çok merak edilen mücadelesi olacak. İşte, 12 Mart 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar…