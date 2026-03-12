Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MART 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 12 Mart Perşembe | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        12 Mart 2026 Perşembe günü futbolseverler ekran başına kilitlenecek! UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarının son 16 turunda bu akşam toplam 16 karşılaşma oynanacak. Gözler Samsunspor-Rayo Vallecano mücadelesinde olacak. Öte yandan 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague'de birbirinden heyecanlı maçlar yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:44
        12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. Bugün EuroLeague, 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ise günün sonucu en çok merak edilen mücadelesi olacak. İşte, 12 Mart 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar…

        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 12 Mart Perşembe bugün 8 karşılaşma oynanacak.

        Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

        UEFA KONFERANS LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 12 Mart Perşembe bugün 8 maç yapılacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 20.45'te başlayacak son 16 turu ilk karşılaşmasında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise aynı saatte Lech Poznan ile deplasmanda karşılaşacak.

        Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

        SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçı, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek.

        12 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        1. Lig

        13:30 Iğdır FK-Bodrum FK (TRT Spor)

        16:00 Boluspor-Çorum FK (TRT Spor)

        20:00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (TRT Spor)

        UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

        20:45 Stuttgart-Porto (TRT Tabii Spor 2)

        20:45 Panathinaikos-Real Betis (TRT Tabii Spor 3)

        20:45 Bologna-Roma (TRT Tabii Spor 1)

        20:45 Lille-Aston Villa (TRT Tabii Spor)

        23:00 Ferencvaros-Sporting Braga (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 Genk-Freiburg (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Nottingham Forest-Midtjylland (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Celta Vigo-Lyon (TRT Tabii Spor)

        UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu

        20:45 AZ Alkmaar-Sparta Prag (TRT Tabii Spor 5)

        20:45 Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 4)

        20:45 Rijeka-RC Strasbourg

        20:45 Samsunspor-Rayo Vallecano (TRT 1)

        23:00 Crystal Palace-AEK Larnaca (TRT Tabii Spor 4)

        23:00 Sigma Olomouc-Mainz 05 (TRT Tabii Spor 6)

        23:00 Fiorentina-Rakow Czestochowa (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 Celje-AEK Atina

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al Hazm-Al Kholood

        22:00 Neom SC-Al Taawon

        22:00 Al Najma-Damac FC

        EuroLeague

        21:00 Monako-Olimpiakos

        22:00 Dubai Basketball -Baskonya

        22:30 Bayern-Anadolu Efes

        22:45 Real Madrid-Valensiya

        23:00 Panathinaikos-Žalgiris

        23:00 Paris-Lyon-Villeurbanne

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
