Bugünkü maçlar 14 Mart 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
14 Mart Cumartesi maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımlar mücadele edecek. Avrupa'da ise Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi devler kritik randevularına çıkacak. İşte 14 Mart 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri, canlı yayın kanalları...
14 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
13:30 Kocaelispor - Tümosan Konyaspor (beIN SPORTS)
20:00 Göztepe - Corendon Alanyaspor (beIN SPORTS)
20:00 Galatasaray - Rams Başakşehir FK (beIN SPORTS)
20:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (beIN SPORTS)
TFF 1. Lig
13:30 Adana Demirspor - Serik Belediyespor (TRT Spor)
20:00 Siltaş Yapı Pendikspor - İstanbulspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
18:00 Brentford - Wolves
18:00 Burnley - Bournemouth
18:00 Sunderland - Brighton
20:30 Arsenal FC - Everton FC
20:30 Chelsea - Newcastle United
23:00 West Ham United - Manchester City
İspanya La Liga
16:00 Girona - Athletic Bilbao
18:15 Atletico Madrid - Getafe
20:30 Real Oviedo - Valencia
23:00 Real Madrid - Elche CF
İtalya Serie A
17:00 Inter Milano - Atalanta BC (S Sport)
20:00 SSC Napoli - US Lecce (S Sport)
22:45 Udinese Calcio - Juventus Turin (S Sport)
Fransa Ligue 1
19:00 Lorient - Lens
21:00 Angers - Nice
23:05 Monaco - Brest
Almanya Bundesliga
17:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih
17:30 Eintracht Frankfurt - Heidenheim
17:30 Borussia Dortmund - Augsburg
17:30 Hoffenheim - Wolfsburg
20:30 Hamburger SV - Köln
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al-Shabab - Al Akhdoud
22:00 Al-Khaleej - Al Nassr
22:00 El Fetih - El Hilal