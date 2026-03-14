        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MART 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        14 Mart Cumartesi maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımlar mücadele edecek. Avrupa'da ise Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi devler kritik randevularına çıkacak. İşte 14 Mart 2026 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri, canlı yayın kanalları...

        Giriş: 14.03.2026 - 10:25 Güncelleme:
        14 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Süper Lig’de 26. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Rams Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Ayrıca, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Mart 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri…

        14 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        13:30 Kocaelispor - Tümosan Konyaspor (beIN SPORTS)

        20:00 Göztepe - Corendon Alanyaspor (beIN SPORTS)

        20:00 Galatasaray - Rams Başakşehir FK (beIN SPORTS)

        20:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (beIN SPORTS)

        TFF 1. Lig

        13:30 Adana Demirspor - Serik Belediyespor (TRT Spor)

        20:00 Siltaş Yapı Pendikspor - İstanbulspor (TRT Spor)

        İngiltere Premier Lig

        18:00 Brentford - Wolves

        18:00 Burnley - Bournemouth

        18:00 Sunderland - Brighton

        20:30 Arsenal FC - Everton FC

        20:30 Chelsea - Newcastle United

        23:00 West Ham United - Manchester City

        İspanya La Liga

        16:00 Girona - Athletic Bilbao

        18:15 Atletico Madrid - Getafe

        20:30 Real Oviedo - Valencia

        23:00 Real Madrid - Elche CF

        İtalya Serie A

        17:00 Inter Milano - Atalanta BC (S Sport)

        20:00 SSC Napoli - US Lecce (S Sport)

        22:45 Udinese Calcio - Juventus Turin (S Sport)

        Fransa Ligue 1

        19:00 Lorient - Lens

        21:00 Angers - Nice

        23:05 Monaco - Brest

        Almanya Bundesliga

        17:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

        17:30 Eintracht Frankfurt - Heidenheim

        17:30 Borussia Dortmund - Augsburg

        17:30 Hoffenheim - Wolfsburg

        20:30 Hamburger SV - Köln

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al-Shabab - Al Akhdoud

        22:00 Al-Khaleej - Al Nassr

        22:00 El Fetih - El Hilal

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
