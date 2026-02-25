Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Juventus deplasmanında!

        Bugünkü maçlar 25 Şubat Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Futbolseverlerin gözü temsilcimiz Galatasaray'ın İtalya deplasmanında Juventus karşısına çıkacağı mücadelede olacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik mücadeleler yapılacakken, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2026 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu 25 Şubat 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Juventus deplasmanında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkıyor. Bu dev randevunun yanı sıra Devler Ligi’nin play-off turundaki diğer rövanş maçları da tansiyonu zirveye taşıyacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar sporseverleri bekliyor olacak. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı devam ediyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşaması, 25 Şubat Çarşamba bugün oynanacak 4 karşılaşma ile sona eriyor.

        Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a konuk oluyor.

        3

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Juventus-Galatasaray maçı, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

        Allianz Stadı'ndaki karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

        4

        25 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 Atalanta-Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

        23:00 Juventus-Galatasaray (TRT 1)

        23:00 Real Madrid-Benfica (TRT Tabii Spor)

        23:00 PSG-Monaco (TRT Tabii Spor 1)

        5

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al Fayha-Neom SC

        22:00 Al Najma-Al Nassr (TRT Tabii Spor 2)

        6

        EuroLeague

        20:45 Fenerbahçe-Partizan

        21:00 Zalgiris-Olimpiakos

        22:30 Kızılyıldız-Anadolu Efes

        22:30 Virtus Bologna-Barcelona

        7

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi