‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu 25 Şubat 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Juventus deplasmanında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkıyor. Bu dev randevunun yanı sıra Devler Ligi’nin play-off turundaki diğer rövanş maçları da tansiyonu zirveye taşıyacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar sporseverleri bekliyor olacak. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…