Bugünkü maçlar 25 Şubat Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Futbolseverlerin gözü temsilcimiz Galatasaray'ın İtalya deplasmanında Juventus karşısına çıkacağı mücadelede olacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik mücadeleler yapılacakken, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2026 maç programı...
‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu 25 Şubat 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Juventus deplasmanında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkıyor. Bu dev randevunun yanı sıra Devler Ligi’nin play-off turundaki diğer rövanş maçları da tansiyonu zirveye taşıyacak. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar sporseverleri bekliyor olacak. Peki, Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu aşaması, 25 Şubat Çarşamba bugün oynanacak 4 karşılaşma ile sona eriyor.
Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a konuk oluyor.
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Juventus-Galatasaray maçı, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
Allianz Stadı'ndaki karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
25 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Atalanta-Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)
23:00 Juventus-Galatasaray (TRT 1)
23:00 Real Madrid-Benfica (TRT Tabii Spor)
23:00 PSG-Monaco (TRT Tabii Spor 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al Fayha-Neom SC
22:00 Al Najma-Al Nassr (TRT Tabii Spor 2)
EuroLeague
20:45 Fenerbahçe-Partizan
21:00 Zalgiris-Olimpiakos
22:30 Kızılyıldız-Anadolu Efes
22:30 Virtus Bologna-Barcelona