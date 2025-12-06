Bugünkü maçlar 6 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 6 Aralık 2025 Cumartesi listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Belçika Pro Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Süper Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında olacak. 1. Lig'de ise kritik mücadelelerle heyecan doruklara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Aralık 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
5 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI
Süper Lig
14.30 Eyüpspor-Kayserispor (beIN Sports 1)
17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20.00 Başakşehir FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Serik Spor-Keçiörengücü (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
15:30 Aston Villa-Arsenal
18:00 Tottenham-Brentford
18:00 Bournemouth-Chelsea
18:00 Newcastle United-Burnley
18:00 Manchester City-Sunderland
18:00 Everton-Nottingham Forest
20:30 Leeds United-Liverpool
İspanya - LaLiga
16:00 Villarreal-Getafe
18:15 Deportivo Alaves-Real Sociedad
20:30 Real Betis-Barcelona
23:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid
İtalya - Serie A
17:00 Sassuolo-Fiorentina
20:00 Inter-Como
22:45 Hellas Verona-Atalanta
Fransa - Ligue 1
19:00 Nantes-Lens
21:00 Toulouse-RC Strasbourg
23:05 PSG-Rennes
Almanya - Bundesliga
17:30 Heidenheim-Freiburg
17:30 Wolfsburg-Union Berlin
17:30 Stuttgart-Bayern Münih
17:30 Augsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Köln-St. Pauli
20:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt
Belçika - Pro Lig
18:00 Cercle Brugge-Standard Liege
20:15 Union Saint-Gilloise-Gent
22:45 STVV-Club Brugge