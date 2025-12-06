Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga...

        Bugünkü maçlar 6 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 6 Aralık 2025 Cumartesi listesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Belçika Pro Lig'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Süper Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında olacak. 1. Lig'de ise kritik mücadelelerle heyecan doruklara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Aralık 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:30
        1

        Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 Aralık 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Belçika Pro Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Günün en heyecanlı karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...

        2

        5 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI

        Süper Lig

        14.30 Eyüpspor-Kayserispor (beIN Sports 1)

        17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

        20.00 Başakşehir FK-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        13:30 Serik Spor-Keçiörengücü (TRT Spor)

        16:00 Ümraniyespor-Amed SK (TRT Spor)

        19:00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

        4

        İngiltere - Premier Lig

        15:30 Aston Villa-Arsenal

        18:00 Tottenham-Brentford

        18:00 Bournemouth-Chelsea

        18:00 Newcastle United-Burnley

        18:00 Manchester City-Sunderland

        18:00 Everton-Nottingham Forest

        20:30 Leeds United-Liverpool

        5

        İspanya - LaLiga

        16:00 Villarreal-Getafe

        18:15 Deportivo Alaves-Real Sociedad

        20:30 Real Betis-Barcelona

        23:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid

        6

        İtalya - Serie A

        17:00 Sassuolo-Fiorentina

        20:00 Inter-Como

        22:45 Hellas Verona-Atalanta

        7

        Fransa - Ligue 1

        19:00 Nantes-Lens

        21:00 Toulouse-RC Strasbourg

        23:05 PSG-Rennes

        8

        Almanya - Bundesliga

        17:30 Heidenheim-Freiburg

        17:30 Wolfsburg-Union Berlin

        17:30 Stuttgart-Bayern Münih

        17:30 Augsburg-Bayer Leverkusen

        17:30 Köln-St. Pauli

        20:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt

        Belçika - Pro Lig

        18:00 Cercle Brugge-Standard Liege

        20:15 Union Saint-Gilloise-Gent

        22:45 STVV-Club Brugge

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
