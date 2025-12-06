Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 Aralık 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Belçika Pro Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Günün en heyecanlı karşılaşması, Başakşehir FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Premier Lig'de ise lider Arsenal, Aston Villa'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...