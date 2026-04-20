Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi maç programı
Futbolseverlerin merakla takip ettiği 20 Nisan Pazartesi maç programı belli oldu. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar günün öne çıkan karşılaşmaları ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi maç programı...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig:
20:00 | Gaziantep FK - Kayserispor (beIN Sports 1)
Hakem: Arda Kardeşler
Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Premier Lig:
22:00 | Crystal Palace - West Ham United (beIN Sports 3)
İtalya - Serie A:
21:45 | Lecce - Fiorentina (S Sport Plus / Tivibu Spor 2)
GÜNÜN BASKETBOL VE VOLEYBOL MAÇLARI
19:00 | Galatasaray - Anadolu Efes (beIN Sports Haber - ŞİFRESİZ)
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
14:00 | Galatasaray Daikin - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız) – Sultanlar Ligi 5.'lik Maçı
16:00 | Trabzon BB - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız) – Hentbol Erkekler Süper Ligi