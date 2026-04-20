        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi maç programı ve canlı yayın listesi

        Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi maç programı

        Futbolseverlerin merakla takip ettiği 20 Nisan Pazartesi maç programı belli oldu. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar günün öne çıkan karşılaşmaları ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2026 Pazartesi maç programı...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        20 Nisan 2026 Pazartesi günü futbol gündemi yoğun geçiyor. Yerli ve yabancı liglerde oynanacak kritik mücadeleler öncesi sporseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı yayın detayları netleşirken, özellikle dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverlerin radarına girdi. İşte 20 Nisan Pazartesi günün maçları ve yayın bilgileri...

        BUGÜN MAÇ VAR MI?

        Süper Lig:

        20:00 | Gaziantep FK - Kayserispor (beIN Sports 1)

        Hakem: Arda Kardeşler

        Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

        HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Premier Lig:

        22:00 | Crystal Palace - West Ham United (beIN Sports 3)

        İtalya - Serie A:

        21:45 | Lecce - Fiorentina (S Sport Plus / Tivibu Spor 2)

        GÜNÜN BASKETBOL VE VOLEYBOL MAÇLARI

        19:00 | Galatasaray - Anadolu Efes (beIN Sports Haber - ŞİFRESİZ)

        Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

        14:00 | Galatasaray Daikin - Aras Kargo (TRT Spor Yıldız) – Sultanlar Ligi 5.'lik Maçı

        16:00 | Trabzon BB - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız) – Hentbol Erkekler Süper Ligi

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
