        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar: Bugün kimin maçı var? 14 Nisan 2026 Salı bugünün maçları ile 14 Nisan 2026 bugün hangi maçlar var?

        14 Nisan 2026 Salı bugünün maçları: 14 Nisan 2026 bugün hangi maçlar var?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı doruğa ulaşıyor. 14 Nisan 2026 Salı akşamı sahne alacak dev karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kritik eşleşmelerde yarı final bileti için mücadele edecek takımların performansı merakla beklenirken, maç saatleri ve yayın bilgileri de araştırılıyor. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve detaylar…

        14 Nisan 2026 - 08:35
        Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final perdesi bu akşam açılıyor. Avrupa’nın dev kulüplerini karşı karşıya getiren mücadelelerde tempo ve rekabet zirve yapacak. 14 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmaların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken, gözler bir üst tur için sahaya çıkacak yıldız isimlerde olacak. İşte günün maç programı…

        14 NİSAN 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        LIVERPOOL-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 14 Nisan 2026 Salı günü 22.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

        ATLETİCO MADRİD – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde bu akşam Atletico Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. 14 Nisan 2026 Salı günü oynanacak Madrid'deki dev karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Mücadele, tabii Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak.

        11.30 Türkiye - Fas (Kadınlar U18 Dostluk Kupası) TFF YouTub

        17.45 Tractor Sazi - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart

        20.00 İsviçre - Türkiye (FIFA Dünya Kupası elemeleri) Tivibu Spor

        21.00 Al Qadsiah - Al Shabab (Suudi Arabistan Ligi) S Sport

        21.00 Al Ittihad - Al Wahda (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart

