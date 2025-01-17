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        Çorlu'da "Bul karayı, al parayı" operasyonu: 3 gözaltı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:00
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        "Bul karayı, al parayı" operasyonu
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        Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H., E.A. ve T.B.'yi yakaladı.

        Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi. Zanlıların, vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

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