HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu, Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokulu'nda kullandı. Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

AA'daki habere göre oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir" dedi.

"HERKESE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı. Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Temelli, 1417 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Temelli, "Oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.