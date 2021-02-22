Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

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Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil" şeklinde konuştu.

BÜLENT ERSOY: SUSKUNLUĞUMU KORUYAMADIM

Şarkıcının bu sözlerinin ardından Bülent Ersoy da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 68 yaşındaki Ersoy, şunları söyledi:

Muhterem takipçilerim; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir.

Ve Türk Sanat Musıkisi'nin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay (ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler; sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden, seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için, 'Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur' sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki; birbirlerine karıştırmamak gerekir.

Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim.

ÖZDEMİR ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başka bir müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" demişti.

BU İLK DEĞİL

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.