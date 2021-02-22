Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinBülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi - Magazin haberleri
ABONE OL

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi

Müzisyen Alpay'ın, son röportajında Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki topladı. Alpay, "Zeki Müren, abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrasında Alpay'dan yanıt gelirken, sanatçı Bülent Ersoy da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Bülent Ersoy'dan Alpay'a 'Zeki Müren' tepkisi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil" şeklinde konuştu.

BÜLENT ERSOY: SUSKUNLUĞUMU KORUYAMADIM

Şarkıcının bu sözlerinin ardından Bülent Ersoy da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 68 yaşındaki Ersoy, şunları söyledi:

Muhterem takipçilerim; bugün gündeme düşen talihsiz bazı spekülatif açıklamalar karşısında suskunluğumu koruyamadım. Çünkü söz konusu sanat ve büyük sanatkârlardı. Türk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkeşhâveran makamındaki bu şarkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir.

Ve Türk Sanat Musıkisi'nin saz üstadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraakârı merhum büyük Ercüment Batanay (ki büyük usta ile son nefesini verdiği ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse özel hayatımda da 30 sene özel sazım olarak daima beraber olup, çalışmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum) bu büyük dehanın refakatleri ile ölümsüz iki dev sanatçının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi.

Hanımefendiler ve beyefendiler; sanatkârlar güçlerini yeteneklerinden, seslerinden, yüksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yüzden sanatçılar için, 'Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur' sözüyle Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki; birbirlerine karıştırmamak gerekir.

Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lütfen daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemler ile bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak herkesten recâlarım ile istirham ederim efendim.

ÖZDEMİR ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başka bir müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" demişti.

BU İLK DEĞİL

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berfu Yenenler: Sonunda eşitlendik - Magazin haberleri
MAGAZİN"Sonunda eşitlendik"
Serenay Sarıkaya: Yanımdaki insanı sormuşssunuz... Son dakika açıklama
MAGAZİNFotoğrafları annesi çekmiş!
KAZITTI MI? Son dakika: Hadiese'yle ilgili bomba iddia
MAGAZİNKafaları karıştıran Hadise!
"BOŞANIYORUZ!" Melike İpek Yalova Altuğ Gültan o iddiaları doğruladı
MAGAZİN'Boşanıyoruz'
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'dan yeni fotoğraf! - Magazin haberleri
MAGAZİNBodrum selfie'si!
Serpil Barlas'a veda - Magazin haberleri
MAGAZİNSerpil Barlas'a veda
Defne Samyeli'den son dakika itiraf: Ev arıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİNSürpriz karar
Merve Boluğur'dan 'Ruh hastası' cevabı - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİNMerve'den 'Ruh hastası' cevabı
SON DAKİKA: Özge Özder'den annelere tavsiye! Magazin haberleri
MAGAZİN"Rejim yapmayın, emzirin!"
Derin Talu'dan yeni poz - Magazin haberleri
MAGAZİNDerin'den yeni poz