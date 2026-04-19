Bülent Ersoy: Hiç arkadaşım kalmadı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Ersoy, yedi yıl aranın ardından 'Fragman' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Yeni şarkısının tanıtım gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, "Ben şarkıyı hakkını vermek için birkaç kez dinlerim. Dinledim, 'Güzel olmuş' dedim. Bestecisine, 'Bunu hangi batıcılara vereceksin?' diye sordum. O da 'Ben bunu size vermeyi düşünüyorum, tam bir ters tokat olsun diye' dedi. Ben de şarkıyı bu şekilde tamamladım" ifadelerini kullandı.

Ardından pop müzik şarkıcıları hakkında konuşan Bülent Ersoy, "Batıcılardan kastım; Hadise var, bana şarkı veren Gülşen var, esas bizim Demet Akalın var. Hoş, Demet artık beni 'Hala' diye aramıyor, ne oldu bilmiyorum. Hande Yener var... Dördü de çok iyi sanatçılar" dedi.

"ZEYNEP BASTIK'IN YÜZÜNÜ BİLMİYORUM"

Ersoy, gazetecilerin Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Bastık'ı duyuyorum ama yüzünü hiç bilmiyorum. Onlar kadar meşhur mu bilmiyorum. Çocuk şimdi diyecek ki 'Aşk olsun abla'. Ama Aleyna'yı biliyorum, yanımda arabesk okudu" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık ve Aleyna Tilki

Ardından 2020 yılında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Nur Yerliyaş'ı yâd eden Bülent Ersoy, duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan; Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin. Tarkan var, şimdi bir şarkı yaptı, onu da okuyacağım" diye konuştu.

Nur Yerlitaş