Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Bülent Ersoy: Hiç arkadaşım kalmadı - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy: Hiç arkadaşım kalmadı

        2020 yılında hayatını kaybeden moda tasarımcısı arkadaşı Nur Yerlitaş'ı yâd eden Bülent Ersoy, "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı" diyerek duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hiç arkadaşım kalmadı"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Ersoy, yedi yıl aranın ardından 'Fragman' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Yeni şarkısının tanıtım gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, "Ben şarkıyı hakkını vermek için birkaç kez dinlerim. Dinledim, 'Güzel olmuş' dedim. Bestecisine, 'Bunu hangi batıcılara vereceksin?' diye sordum. O da 'Ben bunu size vermeyi düşünüyorum, tam bir ters tokat olsun diye' dedi. Ben de şarkıyı bu şekilde tamamladım" ifadelerini kullandı.

        Ardından pop müzik şarkıcıları hakkında konuşan Bülent Ersoy, "Batıcılardan kastım; Hadise var, bana şarkı veren Gülşen var, esas bizim Demet Akalın var. Hoş, Demet artık beni 'Hala' diye aramıyor, ne oldu bilmiyorum. Hande Yener var... Dördü de çok iyi sanatçılar" dedi.

        REKLAM

        "ZEYNEP BASTIK'IN YÜZÜNÜ BİLMİYORUM"

        Ersoy, gazetecilerin Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Bastık'ı duyuyorum ama yüzünü hiç bilmiyorum. Onlar kadar meşhur mu bilmiyorum. Çocuk şimdi diyecek ki 'Aşk olsun abla'. Ama Aleyna'yı biliyorum, yanımda arabesk okudu" ifadelerini kullandı.

        Zeynep Bastık ve Aleyna Tilki
        Zeynep Bastık ve Aleyna Tilki

        Ardından 2020 yılında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Nur Yerliyaş'ı yâd eden Bülent Ersoy, duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan; Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin. Tarkan var, şimdi bir şarkı yaptı, onu da okuyacağım" diye konuştu.

        Nur Yerlitaş
        Nur Yerlitaş
        #Bülent Ersoy
