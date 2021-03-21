KÜRK BAĞIŞI GERİ ÇEVRİLDİ



Ersoy, geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın almış, ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.



Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.



Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.



Ersoy, "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; Ona şarkı okuyamamak" demişti.