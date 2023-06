Bülent Şakrak: 'Maviye Sürgün', insanların seveceğini düşündüğüm bir hikâye

‘Hasan’, aslına bakarsanız tam bir Anadolulu diyebileceğimiz bir kişi… Bir astsubay başçavuş SAT komandosu kendisi… ‘Hasan’, görevini ve yaptığı işi seven, asker olmaktan mutlu bir kişi… Yine insan tarafları ağır basan biri... ‘Hasan’ı benim sevmem için, galiba insanların da sevmesi için çok nedeni olan biri. ‘Hasan’, dümdüz bir kişi aslında. Bu anlamda nitelikleri var, asker olmayı sevmiş ve bu anlamda da becerikli biri açıkçası. Güvenilir olma özelliği beni çok etkiledi. Çünkü günümüzde güvenilir olmak önemli bir şey. Hayatın her döneminde aslında güvenilir olmak önemli bir şey. ‘Hasan’, bu anlamda güvenilir bir kişi... ‘Hasan’ karakterine çalışırken tabii ki bir ön hazırlık yaptık. Gerçekten bu işe daha önceden hayatını vermiş SAT komandolarıyla tanıştık, oturduk, konuştuk… Yönetmenimiz Nezaket Coşkun sayesinde onun yaptığı araştırmalar ve gönderdiği videolarla yani SAT komandolarının nasıl yaşadığı, ne tür eğitimlerden geçtiği ile ilgili bulduğu videolarla birtakım hazırlıklar yaptık. ‘Hasan’, galiba bu güne kadar çalıştığım roller içerisinde ete kemiğe bürülü, mesleki durumu bu kadar net ve özel durumu olan ilk karakter diyebilirim. O yüzden bununla elimden geldiğince hem Caner Cindoruk hem de ben olabildiğince bir SAT komandosu nasıl olmalı, asker nasıl hayal eder, asker nasıl düşünür, bu özel askerlerin hayattaki durumları ve tutumları nelerdir gibi bir sürü şeyin altını oymaya çalışarak hazırlandık. Ciddi ve güzel bir hazırlık süreciydi. Sanırım insan olarak bana yetecek kadar hazırlık yaptığımızı ve fena da bir iş çıkarmadığımızı düşünüyorum.

‘Hasan’a benzer özelliklerim var. ‘Hasan’ı bir defa ben oynuyorum zaten her rolde biraz biz varız diyebilirim bu noktada. ‘Hasan’ da benim gibi türkü dinlemeyi seviyor, şarkı söylemeyi seviyor. ‘Hasan’, neşeli olmayı, inadına mutlu olmayı seviyor. ‘Hasan’, insanlara sataşmayı, onlarla şakalaşmayı seviyor. ‘Hasan’, öfkelenmesi gerektiği yerde öfkelenmeyi biliyor, tıpkı benim gibi; hakim olamadığı yerlerde hakim olamıyor. Buna benzer tarafları var tabii ‘Hasan’ın... Zıt taraflarımız var mı? Evet, var çünkü tabii ki özel hayatımda ben bir SAT komandosunun geçtiği tedrisattan geçmedim. Çok sert yaşayan adamlar onlar. Çok sert eğitimlerden geçen, başka türlü eğitimlerden geçen, başka türlü konsantrasyonlar içinde barından insanlar onlar. Özel askerler her şeyden evvel... Tabii ki o tarafını çok algılayamamış, hayata geçirememiş olabilirim bu anlamda. Benimle ilgili zıt tarafları bunlar olabilir ama büyük ölçüde biz ‘Hasan’la birbirimize benziyoruz aslında. Ben Bülent olarak SAT komandosu değilim.

Oyunculuk benim hayatım. Hayatımda daha iyi bildiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu da çok iyi biliyor muyum, onu da bilmiyorum. Her gün öğrenmeye devam ettiğim, her gün bana yeni şeyler öğreten bir şey. Bu benim mesleğim, hayatım, çocuğumun geleceği, benim ekmek param… Oyunculuk en çok sevdiğim şey. Bana Yıldız Kenter’i tanıtan, Müşfik Kenter’i yaşatan, Kenter Tiyatrosu’nu gösteren, hayatımdaki çok önemli aktörleri ve aktrisleri tanımama sebep olan, dediğim gibi karnımın doymasına sebep olan mükemmel bir iş…

"BİZ HER ALANDA OYUNCULUK YAPIYORUZ"

* Kariyerinize tiyatro oyuncusu olarak başladınız. Tiyatroyla televizyon arasında rolü canlandırırken nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Birçok oyuncu tiyatronun canlı bir performans olduğu için daha da iyi bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerektiğini dile getiriyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Ukalalık etmemeye çalışarak şöyle bir cümle kurabilirim; biz mesleğin her alanında reklamda, dizide, sinemada ve tiyatroda oyunculuk yapıyoruz bir defa. Her alanda yaptığımız şey oyunculuk... Her alanda aynı ciddiyetle ve aynı dikkatle rolleri, yaptığımız işleri ele almak zorunda olan bir ekibiz, bir grubuz oyuncular olarak. Böyle olmamız gerekiyor, ben hayata böyle bakıyorum açıkçası… Çünkü her birinin çalışma, hazırlanma, antrenman yapma, prova yapma süreçleri birbirinden farklı. Dolayısıyla birbirine benzemiyor. Bir televizyon dizisine hazırlanmakla bir tiyatro oyununa hazırlanmak arasında tabii ki işleyiş olarak farklar var. Bu farklar göz önüne alındığında birbiriyle kıyaslamamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her biri ayrı ayrı dinamikler gerektiren işler olsa da, farklı çalışmalar gerektiren işler olsa da özde aynı işi yapıyoruz. Biz her alanda oyunculuk yapıyoruz.