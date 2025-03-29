Bülent Şakrak'tan Midilli çıkarması: Ekonomik şartlar daha uygun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne uzattığını açıklamasının ardından, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi tatilcilerin akınına uğradı. Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken, ilçedeki yoğunluktan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan feribotlar da nasibini aldı.

"EKONOMİK ŞARTLAR DAHA UYGUN"

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak da bayram tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih edenler arasındaydı. İki gün boyunca adada dinleneceğini belirten Şakrak; "Şu anda dinlenme sürecindeyim. Bu sezon çok çalıştık, yorulduk ve biraz soluklanacağız. Midilli’yi çok seviyorum, gerçekten güzel bir ada. Üstelik bize göre ekonomik şartlar da daha uygun" ifadelerini kullandı.