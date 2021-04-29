Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uygun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İzleyenlerin keyif aldığı, kazanma adına mücadele ettiğimiz bir maçtı. Yemememiz gereken goller ve hatalar ile geri düştük.

Taktiksel değişiklikler yaparak maçı kendimize nasıl çeviririz diye düşündük. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Kalan 4 maçımızda kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bütün takımlar çok zor günler geçiriyor. Geldiğim süreçten sonraki zamanlarda futbolcu kardeşlerim özverili çalıştılar, onları tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum.”