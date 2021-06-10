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Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer düşürülebilir

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yabancı oyuncu sayısının bir anda aşağı çekilmesinin sıkıntılara yol açacağını belirterek, "Her yıl yabancı sayısı birer birer düşürülebilir" önerisinde bulundu.

Bülent Uygun: Yabancı sayısı her yıl birer birer düşürülebilir
DHA

Geride kalan sezonda son 13 haftada Çaykur Rizespor´da teknik direktörlük görevine geldikten sonra gösterdiği başarılı performansla yeşil-mavililerin Süper Lig´de kalmasında önemli rol oynayan ve yeni sezon öncesi de Karadeniz ekibi ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) aldığı 8+6 yabancı kuralı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"YABANCI KURALI KISA VADEDE SIKINTI YARATIR"

Teknik direktör Bülent Uygun, federasyonun açıkladığı yeni yabancı kuralının kısa vadede çok büyük sıkıntılara neden olacağını savundu. Uygun, "Bakıldığında, 14 yabancılı bir sezonun ardından federasyon tarafından yabancı sayısıyla alakalı 8+6 şeklinde yeni bir karar alındı. Yani 6 oyuncu bir anda dışarıda kalacak demek. Sorun burada başlar. Şimdi düşünün 14 yabancınız var ve 6´sı tribünde. Bu oyuncuları nasıl motive edeceksin. Biri oynar, diğeri oynamaz, takım içerisinde huzursuzluk hakim olur. Oynamayanlar kapris yapar. Bu da takımda sıkıntıya yol açar. O zaman da bu oyuncuları kadro dışı bırakacaksın. O zaman ne olacak; oynamadan parasını alacak. Sonra kulüp göndermek isteyecek, bu sefer oynamadığı sezonların parasını bile isteyecek. Yani sadece teknik ekiplere sıkıntı değil. Sonrasında yönetimlere ve kulüplere de çok büyük sıkıntı çıkaracak bir karar" dedi.

"YABANCI SAYISI HER YIL BİRER BİRER DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Deneyimli teknik adam, planlı bir sistemle bu sorunun çözülebileceğini kaydederek, "8+6 olarak değil de bu yıldan başlayarak her yıl yabancı sayısı birer birer düşürülebilir. Bu şekilde hem kulüpler zorda kalmamış olur hem de olabilecek sıkıntıları çözmüş olurlar. Planlamalar da ona göre yapılır. Zaten 5 yıl sonunda da bu istediğiniz noktaya gelmiş olursunuz" diye konuştu.

"FEDERASYON DESTEK VERMELİ"

Yabancı sayısı her yıl sistematik olarak düşürülürken 5 yıl sonunda da kulüplerin altyapı için gerekli yatırımlarını ve çalışmalarını tamamlayacağına inandığını vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şekilde olursa kulüpler de hazırlıklı olur. Bu süreç içinde altyapılara önem verilir, destek olunur. 5 yıl sonunda da gençlerden karşılığını alırlar. Ama iş sadece kulüplerle bitmiyor. Federasyonun da kulüplere ve teknik direktörlere destek olması şart" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIDA ASGARİ ÜCRETLE BU İŞ OLMAZ"

Altyapıdaki sorunlara da dikkat çeken Bülent Uygun, Türkiye´de bu kulvardaki teknik ekiplerin birçoğunun asgari ücretle çalıştığının altını çizdi. Uygun, "Altyapılarda öğreticiler, eğitimciler, teknik ekipler asgari ücretle çalışıyorlar. Bunları da düzeltmek gerek. İmkanların artırılması, destek olunması gerek. Federasyonun bu süreçte online eğitimler vermesi lazım. Her yönden ele alınması gereken bir konu. Asgari ücretle cevher çıkarmaya kalkarsanız, etkisiz ve bilgisiz hocalarla asla başaramazsınız. Altyapı hocalarının maaşlarını, yabancıdan kesilen paralarla TFF vermesi gerekmektedir ki antrenman biliminden anlayan iyi eğitmenlerle birlikte başarı gelsin" diyerek sözlerini noktaladı.

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