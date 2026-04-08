Bulgaristan 5 yılda 8.kez seçime gidiyor: Siyasi istikrarsızlığın bitmesi amaçlanıyor

Bulgaristan, son 5 yılda 8'inci genel seçimlere gidiyor. 19 Nisan'da yapılacak erken seçimde ülkenin 2021 yılından beri içinde bulunduğu siyasi krizden çıkıp çıkamayacağı belli olacak.

Toplam 4 bin 786 milletvekili adayının yer aldığı seçimlere, 14 parti ve 10 koalisyon olmak üzere toplam 24 siyasi oluşum katılıyor.

Seçim anketleri bu yılki seçimlerde katılımın yaklaşık yüzde 60 civarında olmasını öngörüyor.​​​​​​​ Bu oran, Ekim 2024’teki yüzde 36’lık katılımın neredeyse iki katı olarak, Bulgar halkının sandığa gitme konusundaki isteğinin arttığını ortaya koyuyor.

Başbakan Rosen Zhelyazkov’un GERB-SDS destekli koalisyonu, yolsuzluk ve vergi artışlarına karşı protestoların ardından 2025 Aralık ayında istifa etmişti.

Ülke 2021 yılından beri ikisi arasında sadece üç ay olan bir dizi seçim, birden fazla merkezci ve sağcı parti tarafından yönetilen istikrarsız koalisyonlar dolu bir siyasi iklimin içinde.

Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni kurduğu İlerici Bulgaristan Partisi'yle 19 Nisan'da zafer elde edeceğini ancak "Romen modeli" olarak adlandırdığı bir durum nedeniyle zaferin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Romanya'da 2025 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Georgescu'nun seçim zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından Rusya müdahalesi gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilmesi nedeniyle kendisinin zaferine de böyle bir engelleme gelebileceğini öne sürdü.

Bulgaristan dışında 493 sandık kurulacak

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, 19 Nisan'da yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşlar için 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de diplomatik ve konsolosluk temsilcilikler dışında 20, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa'daki diplomatik misyonlarda ise toplam 7 sandık kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

ABD'de Bulgaristan'ın Chicago Başkonsolosluğu bölgesinde 6, New York Başkonsolosluğu bölgesinde 4, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğu bölgelerinde 5'er sandık kurulmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta Londra dışında 12, Londra'da 8 sandık açılacağı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerde sandık kurulmayacağı aktarıldı.

Seçimlerde, yurt dışında oy kullanmak üzere 67 ülkede, 60 bin 904 başvuru yapılmıştı.

İhlallere yönelik ihbarlar artıyor

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için hazırlıklar devam ederken, seçim ihlallerine ilişkin ihbarların arttığı bildirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev, basına yaptığı açıklamada, seçim ihlallerine ilişkin 1094 ihbar alındığını bildirdi.

Kandev, 2024 seçimleri öncesi kampanya döneminde bu sayının 179 olduğunu aktardı.

Açılan soruşturmaların sayısının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Kandev, 2024 seçimleri öncesi kampanya döneminde soruşturmaların 58 iken bu yıl 330'a ulaştığını kaydetti.

Kandev, gözaltına alınanların sayısının 35'ten 188'e yükseldiğini belirterek, toplam 173 özel operasyon düzenlendiğini aktardı.

Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Emil Dechev ise insanların artık İçişleri Bakanlığının yeni yönetimine daha çok güvendiğini ve bu yüzden seçimdeki sorunları bildirmeye daha istekli olduklarını söyledi.