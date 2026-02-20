Canlı
        Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti

        Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti

        Bulgaristan'da seçimlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Stoil Tsitselkov, uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı iddiaları üzerine parlamentoda yemin edip göreve başlamasından 24 saat sonra istifa etti.

        Giriş: 20.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:01
        Tsitselkov, Geçici Başbakan Andrey Gyurov ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilirliğini ve sürecin şeffaflığını korumak amacıyla istifa kararı aldığını belirtti.

        Hakkındaki suçlamalara ilişkin adli sicil kaydının temiz olduğunu dile getiren Tsitselkov, "Dürüst seçimler herhangi bir kişiden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

        Tsitselkov, kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde yayıldığını ileri sürdü ve haklarını yargı yoluyla arayacağını söyledi.

        Geçici hükümet

        Bulgaristan’da Jelyazkov hükümetinin Aralık 2025’te istifasının ardından erken genel seçim kararı alındı ve seçime kadar ülkeyi yönetmek üzere geçici hükümet atandı.

        Başbakan yardımcılığına Stoil Tsitselkov getirildi, geçici hükümet üyeleri, dün mecliste yemin ederek görevlerine başladı.

        Tsitselkov'un uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı iddialarını ortaya atan muhalefet milletvekilleri, başbakan yardımcısının istifasını istemişti.

