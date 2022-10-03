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Haberler Gündem Bulgaristan'da seçimi kazanan Boyko Borisov kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Boyko Borisov hangi partili?
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Bulgaristan seçiminin kazananı belli oldu! İşte Boyko Borisov'un hayatı...

Bulgaristan'daki genel seçimlerde sandık anketlerinin sonucunda Boyko Borisov galip çıktı. Hal böyle olunca ünlü siyasetçinin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Boyko Borisov'un hayatı...

Bulgaristan'da seçimi kazanan Boyko Borisov kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Boyko Borisov hangi partili?
Bulgaristan'da seçimin galibi belli oldu!
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Bulgaristan'daki genel seçimlerde sandık anketlerinin sonucunda Boyko Borisov galip çıktı. Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanacağı düşünülürken ünlü siyasetçinin hayatı da merak konusu oldu. Peki, Bulgaristan'da seçimi kazanan Boyko Borisov kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Boyko Borisov hangi partili? İşte detaylar...

BOYKO BORISOV KİMDİR?

13 Haziran 1959 yılında Bankya, Bulgaristan'da doğan Boyka Borisov, 2017-2021 yılları arasında Bulgaristan Başbakanı olmuştur. Ünlü siyasetçi, 2022'de Bulgaristan’da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre ilk sırada bitirmiştir. Ortodoks olan Borisov, eşi Stela'dan ayrılmıştır ve bu evliliğinden Veneta adında bir evladı vardır.

BOYKO BORISOV HANGİ PARTİLİ?

Boyko Borisov’un partisi GERB'tir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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